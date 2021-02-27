Новые очистные сооружения в Перевозе планируется построить к концу 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новые очистные сооружения в Перевозе планируется построить к концу 2022 года в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, проект предполагает также строительство канализационных насосных станций и 25 километров линейной канализационной системы.

Глава региона также добавил, что в строительство объекта будет вложено почти 600 млн рублей. "Очищенная по современным стандартам вода будет поступать в Пьяну, оттуда – в Суру и затем – в Волгу", - сказал Глеб Никитин.

Как в свою очередь сообщили в администрации городского округа, действующие сейчас очистные в Перевозе были введены в эксплуатацию в 1988 году и уже устарели. Строительство новых началось в ноябре 2020 года и ведется по графику. На сегодняшний день работа выполнена на 17%.

Напомним, что реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента началась в 2019 году.

Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".

Ранее также сообщалось, что очистные сооружения на прудах Бутурлино начнут работать в марте.