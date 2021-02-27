Застрелившего семью лосей браконьера ищут в Уренском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Застрелившего семью лосей браконьера ищут в Уренском районе. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Неизвестный убил самца, беременную самку и лосенка-сеголетка (молодняк текущего года), хотя сезон охоты на лосей уже закрыт.

"Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на трех лосей. Все материалы и вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия, переданы в правоохранительные органы для производства дознания", - пояснили в ведомстве.

Размер ущерба, причиненного охотником, оценивается в 880 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что в регионе действует программа "Охрана животного мира Нижегородской области". Курировать данное направление будет новое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Для сохранения стабильной численности животных применяется принцип антибраконьерских групп. В 2020 году силами специалистов по охране объектов животного мира, ГКУ НО "Центр охраны животного мира", полиции, Росгвардии, производственными охотинспекторами проведено более 8 тысяч контрольно-надзорных мероприятий.