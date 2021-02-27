Технопарк "Саров" начал осваивать привлеченные из федерации средства Бизнес

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Создание дополнительных энергомощностей началось в технопарке "Саров", что позволит привлечь на данную территорию новых резидентов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Благодаря федеральному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" технопарк "Саров" в марте 2020 года получил из бюджетов всех уровней средства на технологическое присоединение к сетям энергоснабжения. Дополнительные мощности позволят привлечь новых резидентов, а действующим на территории технопарка компаниям помогут развивать производство", - рассказал Глеб Никитин, добавив, что новые энергомощности будут введены в эксплуатацию уже в конце марта.

Напомним, что средства из федерального бюджета для технопарка "Саров" привлекаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Технопарк прошел конкурсный отбор минэкономразвития РФ.

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По словам губернатора Нижегородской области, объем финансирования развития инфраструктуры технопарка "Саров" составил 125,8 млн рублей, в том числе 84,5 млн было получено из федерального бюджета, еще 37,8 млн составили внебюджетные инвестиции.

"Сейчас резидентами технопарка в Сатисе являются 34 компании. Рассчитываем на увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства здесь к 2024 году до 40", - добавил Глеб Никитин.

Уже в ближайшее время четыре компании-резидента планируют реализовать новые проекты с объемом инвестиций в 1 млрд рублей. В частности, здесь намерены создать отраслевой инжиниринговый центр транспортных упаковочных комплектов для ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", организовать совместное предприятие ООО "НПП "Центр пултрузии" и компании Umatex, а также расширить производства АО "ЗЭО Энергопоток" и ДЗО "Промавтоматика-Саров".

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.