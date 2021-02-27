Более 1,3 млрд рублей федсредств поступит в марте в бюджет Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 1,3 млрд рублей федеральных средств поступит в марте в бюджет Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, глава региона Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2021 год. Сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета планируется увеличить на 1,34 млрд рублей.

По его словам, большая часть этих средств будет направлена на здравоохранение.

"Федеральные средства пойдут на допфинансирование больниц и поликлиник в рамках реализации программ обязательного медицинского страхования. Борьба с коронавирусом потребовала вовлечения большого количества медицинских учреждений. Сейчас они нуждаются в дополнительных средствах", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, из федерального бюджета поступит 22 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий. На эти средства будет построен Дом культуры, произведена модернизация котельной.

В заключение глава региона отметил, что в 2021 году финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" было увеличено до 1 млрд рублей. По этой программе проходит газификация деревень, обновляются здания сельских школ и детских садов, строятся физкультурные комплексы и дома культуры.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры бюджета на 2021 год составят:

доходы: 203,1 млрд рублей (увеличены на 1,3 млрд рублей);

расходы: 224,1 млрд рублей (увеличены на 1,9 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что в феврале расходы бюджета Нижегородской области были увеличены более чем на 5 млрд рублей.

В частности, на 1 млрд 579 млн рублей увеличен региональный дорожный фонд за счет остатков 2020 года. На лекарственное обеспечение региональных льготников направлено 665 млн рублей. 250 млн рублей выделено на ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Существенные средства будут заложены в областном бюджете на подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.