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Общество

Начались работы по благоустройству Нижневолжской набережной

10 марта 2021 15:01  [60] Общество
Проектная документация благоустройства

Проектная документация благоустройства

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Начались работы по благоустройству Нижневолжской набережной. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, участок от Канавинского моста до набережной Гребного канала будет благоустроен в июле 2021 года

Напомним, что на эти цели будет затрачено 150 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО "Инжиниринг Групп", компания уже приступает к выполнению работ.

В частности, подрядчик должен будет озеленить набережную, организовать и отремонтировать покрытие дорожно-тропиночной сети и провести освещение. Будет также и расширена велодорожка, создана детская зона и установлены теневые навесы.

Кроме того, на набережной появятся сухой фонтан, арт-объект и новые места для отдыха на склонах берегоукрепления.

Ранее сообщалось, что на Нижневолжской набережной будет создана дополнительная инфраструктура для всесезонного использования территории (включая установку малых архитектурных форм - уличной мебели, вазонов, цветников).

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Теги:
Благоустройство Нижневолжская набережная
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