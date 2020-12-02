Московская компании благоустроит территории Стрелки, Александровского сада и Нижневолжской набережной Общество

Один из возможных сценариев развития территории Стрелки Фото: ИРГСНО, документация закупки

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подведены результаты конкурсов на благоустройство территории Стрелки, Александровского сада и Нижневолжской набережной в Нижем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте "Фабрикант".

Победителем во всех трех конкурсах, объявленных АНО "Центр 800", признано ООО "Инжиринг групп" (Москва).

Стрелка

На участие в конкурсе по благоустройству Стрелки было подано две заявки, но второй участник не был допущен. "Инжиринг групп" выполнит необходимые работы за 197,5 млн рублей.

Подрядчику необходимо провести озеленение территории, создать необходимую инфраструктуру, отремонтировать подпорные стенки, устроить дорожно-тропиночную сеть, разместить малые архитектурные формы и декоративно оформить сооружения.

Согласно концепции развития территории, разработанной Институтом развития городской среды, там в перспективе будет обустроена многофункциональная площадка для мероприятий и ландшафтная зона с беседками, установлены амфитеатр, реплика Шуховской башни, монумент воинам, павшим в Великой Отечественной войне и площадка "Третий неф", посвященная истории пакгаузов и ВПХВ 1896 года.

По условиям контракта работы завершатся до 1 июля 2021 года.

Напомним, что сейчас идет процесс проектирования и поиск возможных вариантов использования пакгаузов на нижегородской Стрелке. На данном этапе основным считается вариант, когда один пакгауз будет оборудован для проведения концертов, в том числе балетных спектаклей; второй пакгауз – для проведения выставок. Изменение проекта повлекло за собой сокращение предполагаемых расходов с 1,2 млрд рублей до 600 млн рублей. Ведется поиск источника финансирования этого проекта.

Если проектирование завершится в декабре, и финансирование подтвердится в январе, начать работы получится уже в апреле.

Александровский сад

На конкурс по благоустройству Александровского сада была подана только одна заявка от "Инжиринг групп". С ней и будет заключен договор. Компания благоустроит территорию за 500 млн рублей.

Благоустройство территории объекта культурного наследия регионального значения "Нижегородский откос" включает в себя склон горы между Чкаловской лестницей, Нижневолжской набережной, Казанским съездом, Верхневолжской набережной и территория объекта культурного наследия регионального значения "Александровский сад".

Ранее сообщалось, что средства пойдут на восстановление ракушки, ремонт лестниц, устройство видовой площадки, обустройство спортивной зоны, установку световых арок, туалеты и освещение.

Работы необходимо завершить до 1 июля 2021 года.

Нижневолжская набережная

На благоустройство Нижневолжской набережной претендовали три компании. Однако, остальные две не были допущены к конкурсу. Стоимость планируемых работ – 150 млн рублей.

Речь идет об участке площадью 32,54 га от Благовещенской площади до набережной Гребного канала. Это первый этап благоустройства.

В частности, подрядчик должен будет озеленить набережную, организовать и отремонтировать покрытие дорожно-тропиночной сети и провести освещение.

Ранее сообщалось, что на Нижневолжской набережной будет создана дополнительная инфраструктура для всесезонного использования территории (включая установку малых архитектурных форм - уличной мебели, вазонов, цветников).

Напомним, что Нижневолжскую набережную предложено сделать более комфортной. В мае этого года дизайн-лаборатория "MISH Studio" (Москва) представила предварительную концепцию развития Нижневолжской набережной в рамках программы #Среда800. Разработчики предлагают высадить вдоль набережной большие деревья, а вдоль проезжей части – кусты. Также архитекторы запроектировали на набережной детскую площадку и сухой фонтан. Сцену у летнего кинотеатра предлагается использовать в свободное время для занятий танцами и йогой. На набережной, в случае реализации концепции, появится арт-объект "столица закатов". У катера "Герой" запланирована летняя сцена для выступления артистов. Зимой там можно будет заливать каток.

Благоустройство планируется завершить к 1 июля 2021 года.

СПРАВКА:

ООО "Инжиринг групп" зарегистрировано в Москве в октябре 2006 года. Генеральный директор - Новоселова Анна Викторовна. Основным видом деятельности компании является сроительство жилых и нежилых зданий. Размер уставного капитала - 1,5 млн руб.