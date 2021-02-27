Смотровую площадку начали строить на Моховых горах в г.Бор Общество

Концепция архитектурного бюро ГОРА Фото: с сайта Института развития городской среды Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Смотровую площадку начали строить на историко-рекреационной территории "Моховые горы" на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Строительство объекта ведется в рамках второго этапа благоустройства данной территории по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".



Смотровая площадка будет представлять собой пешеходный мост над спуском к воде, выполненный из дерева на свайных опорах. Проект разработало архитектурное бюро ГОРА. Строительство смотровой площадки планируют завершить в октябре 2021 года.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, Моховые горы - это знаковое для региона место и они уже начали меняться благодаря национальному проекту.

"В прошлом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" был выполнен первый этап благоустройства: проведено освещение, обустроены пешеходные дорожки. Объем финансирования превысил 20 миллионов рублей. Благодаря победе в конкурсе благоустройство на Моховых горах продолжается, и расходы на второй этап составят 90 миллионов рублей", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что в рамках второго этапа, помимо строительства смотровой площадки, запланированы дальнейшее обустройство пешеходных дорожек, дополнительное освещение территории, а также создание детского игрового комплекса.

По поручению Глеба Никитина еженедельно администрация Бора проводит оперативные совещания с представителями подрядной организации и технадзора по текущим вопросам благоустройства. Главное, на что обращают внимание специалисты, - качество, безопасность, сроки выполнения работ.

Напомним, что с 26 апреля 19 городов и поселков Нижегородской области с наибольшим числом жителей могут принять участие в рейтинговом голосовании на сайте za.gorodsreda.ru. Жители определят, какую территорию необходимо благоустраивать в 2022 году: это может быть сквер, парк, площадь, набережная или другое востребованное у горожан общественное пространство.

Кроме того, весной начнется благоустройство пространств, которые были выбраны в ходе голосования в 2020 году. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных жителями в минувшем году.