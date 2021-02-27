Число пострадавших в ДТП в Автозаводском районе выросло до трех Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Число пострадавших в ДТП в Автозаводском районе выросло до трех. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 10 марта в 10:14 на ул. Ореховская, 99 (Автозаводский район, Нижний Новгород).

По уточненным данным, 35-летний водитель автомобиля Ford, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу КамАЗу. В результате чего произошло столкновение автомобилей - Ford, КамАЗ, Honda, автобуса САРЗ и Kia.

Накануне сообщалось об одном погибшем - водителе Ford, но позже стало известно и о еще двух пострадавших - 31-летнем мужчине и 25-летнем молодом человеке. Они получили разные переломы, были доставлены в больницу. После осмотра медиков их отпустили на амбулаторное лечение.