Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Прямые рейсы в Стамбул открываются из Нижнего Новгорода
Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов
В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 11 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
11 марта 2021 11:02  [71] Размер выплаты на детей в России будет зависеть от доходов семьи
10 марта 2021 15:06  [344] Трассу М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань" планируется оформить в единых цветах
10 марта 2021 13:45  [579] Более 1,3 млрд рублей федсредств поступит в марте в бюджет Нижегородской области
09 марта 2021 12:15  [284] Государство приняло решение постоянно контролировать цены
07 марта 2021 13:15  [440] "КАМАЗ" обновит парк коммунальной техники Нижнего Новгорода
04 марта 2021 17:28  [312] Кредитование в Нижегородской области в 2020 году выросло на 15%
03 марта 2021 09:50  [368] Наибольший рост зарплаты в 2020 году в Нижегородской области наблюдался в IT-сфере
02 марта 2021 14:22  [398] Российские переработчики мяса птицы договорились пока не повышать цены
01 марта 2021 19:58  [1204] Нижегородская область получила от федерации 1,45 млрд рублей на дороги и развязку в Ольгине
26 февраля 2021 16:13  [386] Первые выплаты субсидий нижегородским хлебопекам и мукомолам начнутся в апреле
Экономика

Размер выплаты на детей в России будет зависеть от доходов семьи

11 марта 2021 11:02  [71] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Размер ежемесячной выплаты на детей в России будет зависеть от доходов семьи. Информация об этом содержится в указе президента России от 10 марта 2021 года.

Изменениями в указ президента РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 20 марта утверждается, что выплаты будут производиться семьям, нуждающимся в социальной поддержке. 

Размер выплат на детей от 3 до 7 лет теперь будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума при учете размера среднедушевого дохода.

Так, стандартный размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей.

Однако, если семейный доход при учете такой выплаты меньше прожиточного минимума для взрослых россиян, семья будет получать 75% величины прожиточного минимума для детей.

Если и этого окажется недостаточно, выплата будет увеличена до 100% прожиточного минимума для детей.

Ее размер подлежит перерасчету с 1 января года, который следует за годом обращения.

Напомним, с начала 2021 года в органах соцзащиты населения Нижегородской области оформили ежемесячную выплату на 3,3 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет включительно. В 2021 году в регионе на ежемесячные выплаты заложено свыше 3,15 млрд рублей, из них около 2,3 млрд рублей федеральных средств и более 800 млн рублей областных.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Дети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph