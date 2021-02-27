Размер выплаты на детей в России будет зависеть от доходов семьи Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Размер ежемесячной выплаты на детей в России будет зависеть от доходов семьи. Информация об этом содержится в указе президента России от 10 марта 2021 года.

Изменениями в указ президента РФ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" от 20 марта утверждается, что выплаты будут производиться семьям, нуждающимся в социальной поддержке.

Размер выплат на детей от 3 до 7 лет теперь будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума при учете размера среднедушевого дохода.

Так, стандартный размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей.

Однако, если семейный доход при учете такой выплаты меньше прожиточного минимума для взрослых россиян, семья будет получать 75% величины прожиточного минимума для детей.

Если и этого окажется недостаточно, выплата будет увеличена до 100% прожиточного минимума для детей.

Ее размер подлежит перерасчету с 1 января года, который следует за годом обращения.

Напомним, с начала 2021 года в органах соцзащиты населения Нижегородской области оформили ежемесячную выплату на 3,3 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет включительно. В 2021 году в регионе на ежемесячные выплаты заложено свыше 3,15 млрд рублей, из них около 2,3 млрд рублей федеральных средств и более 800 млн рублей областных.