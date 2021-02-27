Более 400 детей прошли лечение в нижегородском перинатальном центре в 2020 году Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 400 детей прошли восстановительное лечение в педиатрическом отделении раннего возраста областного перинатального центра городской клинической больницы №40 Нижнего Новгорода в 2020 году. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, в минувшем году отделение получило лицензию по профилю "реабилитация" и развернуло специальные койки для малышей с первых месяцев жизни.

При этом за январь-февраль 2021 года реабилитацию в больнице прошли 96 детей не только из Нижнего Новгорода, но и из районов области.

Как отметила главврач больницы №40 Ольга Мануйленко, в отделении организуется комплекс лечебно-диагностических мероприятий у малышей с неврологической патологией – такой, как перинатальное поражение центральной нервной системы с двигательными нарушениями и мышечными дисфункциями, задержка моторного развития, резидуальная энцефалопатия.

Также здесь проходят восстановительное лечение дети с патологией опорно-двигательного аппарата, в том числе с дисплазией тазобедренных суставов, гипербилирубинемией затяжного течения.

"В педиатрическом отделении раннего возраста есть палаты дневного и круглосуточного пребывания, созданы все условия и для лечения, и для ухода за детьми. Мы стараемся подобрать индивидуальный подход к каждому малышу и его маме", - отметила она.

Детям проводят массаж с элементами гимнастики, иглорефлексотерапию, физиотерапевтическое лечение, обеспечивают лечебную физкультуру и по показаниям назначают медикаментозное лечение.

В настоящее время в отделении идет монтаж оборудования для водного массажа, в ближайших планах - бассейн для грудничкового плавания.

Кроме того, для повышения комфортности оказания амбулаторной помощи запланирован ремонт детской поликлиники в рамках программы модернизации первичного звена до 2025 года по национальному проекту "Здравоохранение". Он реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина с января 2019 года и включает в себя 8 федеральных проектов.