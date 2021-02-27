В 2021 году в Нижнем начнется строительство 10 ЖК
Греция с 14 мая открывает границы для российских туристов
Способную защитить от COVID на 17 лет вакцину разрабатывают в РФ
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Бизнес
11 марта 2021 17:12  [57] Банк "Открытие" подготовил призовой фонд для Югорского лыжного марафона на 1,8 млн рублей
11 марта 2021 15:06  [87] Банк "Открытие" в феврале на треть увеличил розничный кредитный портфель
11 марта 2021 11:27  [147] Wink представляет большую библиотеку культовых фильмов
10 марта 2021 15:56  [231] Группа "Открытие": 15% россиян готовы к онлайн-покупке автомобиля
10 марта 2021 13:01  [212] Технопарк "Саров" начал осваивать привлеченные из федерации средства
10 марта 2021 12:49  [243] Банк "Открытие": только 4% жителей ПФО планируют отдохнуть этим летом за границей
09 марта 2021 13:07  [753] Здание обанкротившегося банка "Ассоциация" выставлено на продажу
09 марта 2021 08:26  [261] Группа "Открытие" заработала в 2020 году 43,4 млрд рублей чистой прибыли
05 марта 2021 15:55  [453] Нижегородские предприятия увеличили инвестиции на 21% - до 383 млрд рублей
05 марта 2021 15:13  [394] Детали для насосов высокого давления планируется производить на базе АПЗ
Бизнес

Банк "Открытие" подготовил призовой фонд для Югорского лыжного марафона на 1,8 млн рублей

11 марта 2021 17:12  [57] Бизнес

Банк "Открытие" подготовил награды для победителей Югорского лыжного марафона - 2021.

Как сообщает пресс-служба банка, общий призовой фонд в 2021 году равен 1,82 млн рублей.

Победители гонки на 50 км среди мужчин и женщин получат карту "Открытия" с суммой 400 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места – 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

Денежные призы для занявших на дистанции 50 километров с 4-го по 10-е место составят от 30 до 5 тысяч рублей.

Для победителей в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 5 и 25 км партнеры марафона приготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.

Особой наградой для участников марафона в 2021 году станут памятные медали.

Организаторы соревнований решили не менять медали, выпущенные к марафону прошлого года, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

"Мы сознательно решили не переделывать награды, поскольку видим в медалях 2020 года некоторый символизм: мы не сдаемся коронавирусу, и, вопреки обстоятельствам, проводим наш марафон, пусть и годом позднее. Уверен, что награды обретут дополнительную ценность, потому что обретают историческое содержание", - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.

Гонка пройдет 10 апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). На нее уже зарегистрировалась тысяча лыжников. Регистрация на марафон продлится до 9 апреля.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком "Открытие". Ежегодно на эти соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран. В 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,5 тысячи участников.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Лыжный спорт Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
День памяти Бориса Немцова
27 февраля 2021 14:13День памяти Бориса Немцова

Юлия Горшкова

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph