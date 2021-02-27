Открытое горение ликвидировали на территории монастыря в Богородске (ВИДЕО) Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Сотрудники регионального ГУ МЧС ликвидировали открытое горение на территории Оранского Богородицкого мужского монастыря (с. Оранки, Богородский район). Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, что сообщение о пожаре в монастыре поступило в 18:17. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит крыша отдельно стоящего здания, где размещена конюшня. Площадь пожара составляла 700 кв метров.

Лошадей вывели из конюшни до прибытия пожарных подразделений.

Угроза распространения огня на соседние строения отсутствовала.

Как сообщил позже представитель МЧС, открытый огонь удалось потушить в 20:14.

Видео предоставлено ГУ МЧС: