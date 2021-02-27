Музыкальную школу в Арзамасе отремонтируют по нацпроекту "Культура" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства региона

Детскую музыкальную школу №1 им. М.К. Бутаковой в Арзамасе отремонтируют в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на ремонт школы выделено почти 10 млн рублей.

В рамках ремонта музыкальной школы в Арзамасе планируется обновить фасад здания, утеплить и оштукатурить стены, заменить старые деревянные окна на современные пластиковые, отремонтировать четыре крыльца.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сейчас ведется большая работа по развитию Арзамаса.

Как отметил глава региона, благодаря национальному проекту "Культура" за последний год в регионе были отремонтированы культурно-досуговые учреждения в 10 сельских населенных пунктах, оснащены музыкальными инструментами 15 детских школ искусств и 2 музыкальных колледжа, переформатированы под новые стандарты 5 муниципальных библиотек.

Общая сумма финансирования на эти мероприятия - около 162 млн рублей.

Нацпроект "Культура" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Напомним, что виртуальный концертный зал на 350 мест откроется в Сарове.

В новом зале жители увидят онлайн-трансляции выступлений отечественных и мировых звезд классической музыки. Кроме этого, в зале будут транслироваться учебные программы и мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств.