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Инфекционные бактерии обнаружены в пельменях нижегородского производителя

12 марта 2021 13:28  [40] Общество

Фото: С сайта urixblog.com

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Листерии, вызывающие инфекционные заболевания, обнаружены в пельменях нижегородского производителя. Об этом сообщает Нижегородский референтный центр Россельхознадзора.

Партию опасной продукции выявили сотрудники центра в ходе контроля качества продовольственных товаров.

Производитель не сообщается, но в центре пояснили, что материалы исследования направлены в региональное управление Россельхознадзора, которое примет решение в отношении зараженных пельменей.

Попав в организм человека, листерия вызывает инфекционное заболевание листериоз, которое поражает лимфоидную ткань и нервную систему. В 30% случаев листериоза (половина из которых - пациенты с иммунодефицитом) заболевание завершается летальным исходом.

Листерии часто встречаются в прохладных сырых помещениях, например таких, как холодильники, рабочие помещения.

Листерии сохраняют жизнеспособность на холодных поверхностях оборудования и способны на них размножаться. Бактерии образуют микроколонии, покрытые дополнительной оболочкой, которые не удаляются обычными моющими средствами.

Одноразовая процедура обеззараживания не гарантирует последующий выпуск безопасной продукции, поэтому в дальнейшем есть вероятность, что последующая продукция также будет с бактериями.

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Теги:
Безопасность Инфекция Продовольствие
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