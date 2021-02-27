Инфекционные бактерии обнаружены в пельменях нижегородского производителя Общество

Фото: С сайта urixblog.com

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Листерии, вызывающие инфекционные заболевания, обнаружены в пельменях нижегородского производителя. Об этом сообщает Нижегородский референтный центр Россельхознадзора.

Партию опасной продукции выявили сотрудники центра в ходе контроля качества продовольственных товаров.

Производитель не сообщается, но в центре пояснили, что материалы исследования направлены в региональное управление Россельхознадзора, которое примет решение в отношении зараженных пельменей.

Попав в организм человека, листерия вызывает инфекционное заболевание листериоз, которое поражает лимфоидную ткань и нервную систему. В 30% случаев листериоза (половина из которых - пациенты с иммунодефицитом) заболевание завершается летальным исходом.

Листерии часто встречаются в прохладных сырых помещениях, например таких, как холодильники, рабочие помещения.

Листерии сохраняют жизнеспособность на холодных поверхностях оборудования и способны на них размножаться. Бактерии образуют микроколонии, покрытые дополнительной оболочкой, которые не удаляются обычными моющими средствами.

Одноразовая процедура обеззараживания не гарантирует последующий выпуск безопасной продукции, поэтому в дальнейшем есть вероятность, что последующая продукция также будет с бактериями.