Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в производство лекарств в 48 раз Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Предприятия Нижегородской области по итогам 2020 года инвестировали с производство лекарственных препаратов 40 млрд рублей, что в 48 раз больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Объем вложений в производство лекарственных средств в регионе превысил 40 млрд рублей и вырос в 48 раз по сравнению с 2019 годом. Это беспрецедентный случай. Нижегородская фармацевтическая отрасль быстро отреагировала на вызовы пандемии, обеспечив и собственные потребности, и потребности других регионов страны", - прокомментировал Глеб Никитин.

В целом крупные и средние предприятия Нижегородской области по итогам 2020 года направили на развитие обрабатывающих производств 143 млрд рублей инвестиций – это на 46,8% больше, чем в 2019году. Более 53% инвестиций приходится на развитие обрабатывающих производств.

Значительный рост инвестиционной активности отмечался в таких крупных отраслях, как производство машин и оборудования (в 1,5 раза), металлургическое производство (в 1,3 раза), производство напитков (в 1,2 раза) и нефтепродуктов (на 7,1%).

В большинстве случаев (около 62% в объеме инвестиций крупных и средних организаций) в качестве источника финансирования использовались собственные средства предприятий, 38% составили привлеченные инвестиции. В привлеченных со стороны средствах 43,6% пришлось на бюджетные ассигнования, 44,6% – на банковские кредиты и 2% – на заемные средства других организаций.

На компании в сфере информации и связи приходится 24,4 млрд рублей инвестиций - 9,1% от общего объема, на транспортировку и хранение – 18,3 млрд рублей (6,8%), на научную сферу – 17,1 млрд рублей (6,4%), на энерго- и газоснабжение – 11,4 млрд рублей (4,2%), на сельское и лесное хозяйство, а также на охоту и рыболовство – 8,2 млрд рублей (3,1%), на оптовую и розничную торговлю – 5,9 млрд рублей (2,2%).

Напомним, в Нижегородской области по итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал всех предприятий составил 383,1 млрд рублей, что больше на 20,6%, чем за 2019 год.

"Это значительно выше среднероссийского показателя. Нижегородская область сохранила свою инвестиционную привлекательность даже в условиях пандемии. Это свидетельство доверия крупного и среднего бизнеса к региону", - отмечал ранее Глеб Никитин.