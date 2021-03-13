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Спорт

Почти 500 человек приняли участие в лыжном марафоне "Нижний 800"

13 марта 2021 14:46  [103] Спорт

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 500 человек приняли участие в лыжном марафоне "Нижний 800". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, марафон состоялся 13 марта на территории Щелоковского хутора.

Почетными гостями марафона стали: четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов, олимпийский чемпион по современному пятиборью, депутат Госдумы от Нижегородской области Дмитрий Сватковский и российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков.

В соревнованиях на дистанциях 7, 30 и 50 километров приняли участие 488 профессиональных лыжников и любителей этого вида спорта из Нижегородской, Ярославской, Ивановской, Кировской, Владимирской, Рязанской, Московской областей, а также республик Мордовии, Татарстана, Чувашии и Марий Эл.

Каждый участник марафона получил набор фирменной продукции: номер, бафф, наклейки на лыжи, а на финише - медаль. Общий призовой фонд составил 250 тысяч рублей.

Замгубернатора региона Андрей Бетин, открывая марафон, заявил, что "зимние виды спорта развиваются на территории Нижегородской области как на профессиональном, так и на любительском уровне".

"Такие мероприятия как лыжный марафон, не только привлекают людей к занятиям спорта, но и повышают имидж нашего города в преддверии его 800-летнего юбилея", - добавил он.

Напомним, что после комплексного благоустройства Щелоковского хутора, там появилась лыжная трасса.

Работы на объекте велись в рамках федеральной программы "Формирования комфортной городской среды" и партийного проекта НРО "Единой России" "Городская среда".

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Теги:
Лыжный спорт Спорт
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Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

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