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Общество

Четыре общественных пространства благоустроят в Автозаводском районе в 2021 году

15 марта 2021 16:33  [99] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Четыре общественных пространства благоустроят в Автозаводском районе в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, этими территориями стали: бульвар по улице Школьная, территория вдоль озера по улице Пермякова, Парк Славы (2 очередь), территория Культбазы в микрорайоне Северный.

Накануне состоялась встреча жителей микрорайона Северный, представителей подрядчика и администрации района. По техническому заданию, на территории Культбазы предстоит установить детскую игровую площадку, спортивное оборудование, велопарковку, скамейки, урны. Также будет оборудована велодорожка, устроены тротуары. Контрактом предусмотрены работы по озеленению. Будут высажены деревья и кустарники, в том числе, каштаны, клены, сирень, спирея, барбарис и др.

Председатель Совета ТОС №7 Вера Белякова рассказала, что местные жители очень ждут начала работ по благоустройству.

"Минимум 25 лет здесь ничего не делали, за исключением строительства спортивного комплекса для занятий теннисом. Люди очень хотят, чтобы здесь возобновилась культурная, спортивная жизнь, и появилось действительно благоустроенное место для отдыха детей и взрослых", – сказала Вера Белякова.

Как в свою очередь сообщил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин, общая сумма заключённых контрактов по благоустройству трёх общественных пространств составляет более 62 млн рублей. "В результате конкурсных процедур экономия бюджетных средств составила 12,4 млн рублей. В настоящее время идет подготовка аукционной документации по выбору подрядной организации на благоустройство общественной территории вдоль озера по улице Пермякова. Начальная цена контракта – 61,4 млн рублей", – отметил Александр Нагин.

Глава города Юрий Шалабаев напомнил, что в 2020 году в рамках нацпроекта благоустроили 33 парка и сквера, в этом году стоит задача обустроить еще 34 общественных пространства.

"31 парк и сквер будут благоустроен по итогам голосования жителей и ещё три дополнительно. Голосование по объектам в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" 2022 года состоится уже весной этого года. Призываю всех нижегородцев активнее участвовать в голосовании и выдвижении инициатив. Совместными усилиями мы обязательно сделаем город лучше и красивее", – отметил Юрий Шалабаев.

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Теги:
Благоустройство Парки
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