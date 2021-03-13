Нижегородский туристический маршрут в Простоквашино дополнят элементами дегустации

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Новый нижегородский туристический маршрут в деревню Простоквашино в теплое время года дополнят элементами дегустации молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, что первая туристическая электричка по маршруту "Простоквашино" начала курсировать из Нижнего Новгорода с 13 марта. Туристическая электричка следует без остановок по маршруту "Нижний Новгород-Урень", и для пассажиров электропоезда организована интерактивная программа по мотивам произведения Эдуарда Успенского. Далее – от железнодорожной станции Урень туристы добираются до Простоквашино на туристических автобусах.
"Детско-юношеский туризм сейчас является одним из перспективных направлений внутреннего туризма в России. И юбилей Нижнего Новгорода – это прекрасная возможность создавать интересные предложения в этом сегменте. Туристическая электричка, которая была запущена в области, станет удобным форматом для путешествия всей семьей", – приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Губернатор также ранее рассказывал, что в самой деревне Простоквашино для туристов работают несколько тематических локаций по мотивам легендарного мультфильма. Путешественников ждут квесты, фотоохота, мастер-классы по изготовлению простоквашинских сувениров и другие различения.
На месте организовано 11 локаций, где гости смогут пройти квест "В поисках клада в Простоквашино", сходить на фотоохоту по экомаршруту "Тропа Бобра", поучаствовать в игровой программе "В гостях у Печкина", прогулятьс с собаками породы хаски и отправить открытку из простоквашинского отделения почты.
Сегодня стало известно, что в теплое время года маршрут в Простоквашино будет дополнен посещением экскурсионного маршрута в Урень, а также дегустациями местной ряженки и молочной продукции.
Глеб Никитин также ранее говорил, что маршрут в Прстоквашино станет регулярным. Им можно воспользоваться каждые выходные. Следующие поездки запланированы на 27 марта и 10 апреля.
По словам директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева, в Простоквашино уже съездили около 300 гостей. К 800-летию Нижнего Новгорода будет организовано еще несколько туристических продуктов по новым направлениям.
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