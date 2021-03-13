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Прививку от коронавируса на 15 марта сделали уже около 122 тысячи нижегородцев

15 марта 2021 18:21  [80] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прививку от коронавируса по данным на 15 марта сделали уже около 122 тысячи нижегородцев. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минздраве.

Вакцинация проходит в два этапа: сначала человек получает внутримышечно дозу одного аденовирусного вектора, через три недели - другого. Оба несут один и тот же коронавирусный S-белок. Такую двухфазную систему называют "прайм-буст": первый вектор запускает иммунный ответ, а второй его разгоняет и усиливает.

По данным на 15 марта, две аппликации вакцины уже получили 74 тысячи нижегородцев.

Напомним, что вакцинация в регионе ведется препаратом "Спутник V". Однако, как ранее сообщал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, в перспективе не исключены поставки вакцины "ЭпиВакКорона". Это произойдет когда производство и поставки данного препарата будут налажены.

Сейчас в области действуют 104 вакцинальных пункта в 74 медицинских организациях, список которых размещен на сайте минздрава.

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Теги:
Вакцина Коронавирус Медицина и здоровье
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