Глава Минздрава рассказал о перспективах вакцинации нижегородцев препаратом "ЭпиВакКорона" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал о перспективах вакцинации нижегородцев препаратом "ЭпиВакКорона". Информацию он озвучил в ответ на вопросы нижегородцев в рамках эфира в соцсети Instagram 4 марта 2021 года.

Министр сказал, что пока вакцинация в регионе проходит препаратом "Спутник V". Однако, как только будут поставки "ЭпиВакКорона", то у нижегордцев сразу появится возможность использовать этот препарат.

"Прививки все равнозначны по эффективности. Они прошли необходимые клинические исследования, которые показали высокий процент. Пока в отношении тех штаммов, которые известны нашим вирусологам, в том числе завозных, все три существующие сегодня вакцины эффективны (вакцины российского производства "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", - прим. ред.). Иммунитет держится от 6 месяцев и более", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Глава Минздрава отметил, что с учетом мутации вакцины будут обновляться, как это происходит с вакциной от гриппа.

"Каждый год к нам приходит один или несколько штаммов. Каких именно ждать, мы узнаем, исходя их циркулирующих в южном полушарии в зимне-осенний период. Когда у нас лето, у них зима. Всемирная организация здравоохранения изучает и экстраполирует информацию на северное полушарие. И фармацевтические компании за 2-3 месяца изготавливают соответствующую вакцину", - сказал министр.

Давид Мелик-Гусейнов выразил уверенность, что, в перспективе, появится единая вакцина от гриппа и коронавируса.

"Логика подсказывает, что так и будет, но пока этого не произошло. Вопрос, как будут сосуществовать два штамма разных вирусов в одной вакцине, требует дополнительных исследований", - заключил он.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что регион не отказывался от новосибирской вакцины "ЭпиВакКорона". Когда производство и поставки этого препарата будут налажены, он станет доступен.

Ранее сообщалось, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора завершил пострегистрационные клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона" среди пожилых людей.

Напомним также, около 110 тысяч нижегородцев сделали прививку "Спутник V" от коронавируса по данным на 4 марта. Вакцинация производится в 101 пункте, развернутом в регионе. На сегодняшний день в Нижегородскую область поступило 125 тысяч доз данного препарата.