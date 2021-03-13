Пруд-накопитель кислых гудронов в Нижнем Новгороде будет передан в собственность области Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пруд-накопитель кислых гудронов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде планируется передать из федеральной в областную собственность. Об этом сообщил директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" Алексей Глазов в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 16 марта 2021 года.

Пруд находится на 21 км Московского шоссе на территории федерального лесного фонда.

В 2021 году комитет займется подготовкой к передаче объекта. В дальнейшем будут проводиться необходимые процедуры для начала рекультивации.

Ранее сообщалось, что проект рекультивации другого пруда-накопителя кислых гудронов разработают в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Кислый гудрон — отходы, которые образуются при очистке некоторых нефтепродуктов концентрированной серной кислотой.