Пруд-накопитель кислых гудронов в Нижнем Новгороде будет передан в собственность области

Фото:
Пруд-накопитель кислых гудронов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде планируется передать из федеральной в областную собственность. Об этом сообщил директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" Алексей Глазов в ходе заседания комиссии Гордумы по экологии 16 марта 2021 года.
Пруд находится на 21 км Московского шоссе на территории федерального лесного фонда.
В 2021 году комитет займется подготовкой к передаче объекта. В дальнейшем будут проводиться необходимые процедуры для начала рекультивации.
Ранее сообщалось, что проект рекультивации другого пруда-накопителя кислых гудронов разработают в Нижнем Новгороде.
СПРАВКА:
Кислый гудрон — отходы, которые образуются при очистке некоторых нефтепродуктов концентрированной серной кислотой.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+