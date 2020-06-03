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Общество

Проект рекультивации пруда-накопителя кислых гудронов разработают в Нижнем Новгороде

08 июня 2020 14:54  [120] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде разработают проекты по рекультивации двух объектов накопленного экологического вреда для участия в федеральной программе "Чистая страна". Об этом заявил заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов в ходе обследования участков. Данная работа организована совместно с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области. В обследовании территорий приняли участие специалисты МКУ "Горкомэкология".

По словам Алексея Краснова, в 50-х годах прошлого столетия в результате экономической деятельности в Московском районе образовался пруд-накопитель кислых гудронов.

"В то время отходы от производства и нефтепродукты направлялись в такие пруды и хранились там многие десятилетия. В настоящее время данный водоем оказывает негативное воздействие на окружающую среду. К тому же недалеко от него находятся садовые товарищества и другие водоемы", – сказал Алексей Краснов. Он отметил, что этот объект должен быть ликвидирован, а нефтепродукты – переработаны.

Специалисты также изучили территорию бывшей воинской части на Московском шоссе. В свое время она была заброшена.

"Данный участок захламлен строительным и бытовым мусором. Площадь свалки составляет более 20 га. После проведения паспортизации отходов специалисты определят их класс опасности и способ ликвидации этого объекта. Данная территория в нашем приоритетном плане по рекультивации", - подчеркнул заместитель директора департамента благоустройства.

Алексей Краснов уточнил, что эти работы дорогостоящие и только за счет средств местного бюджета их выполнить невозможно.

Директор МКУ "Горкомэкология" Марина Кочеткова сообщила, что комитет готовит документацию, необходимую для разработки проекта.

Ранее Минприроды России одобрило субсидии на ликвидацию другой свалки – Шуваловской. По заключению экспертизы стоимость работ по ее ликвидации составит более 1,3 млрд рублей. Свалка расположена на территории Шуваловской промзоны. Объект функционировал до 1983 года, потом был закрыт. Свалка неоднократно горела, жители также неоднократно жаловались на все новые пожары. Экспертиза установила, что подземные воды здесь токсичны.

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