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Бизнес

Правительство Нижегородской области заинтересовано в развитии свеклосахарного производства

16 марта 2021 12:28  [84] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правительство Нижегородской области заинтересовано в развитии свеклосахарного производства в регионе. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе рабочей встречи с руководством ООО "Агрофирма "Весна", в управлении которой находится в том числе АО "Сергачский сахарный завод".

По его словам, на сегодняшний день завод является единственным в регионе производителем сахара.

"Развитие направления по переработке свеклы напрямую влияет на продовольственную безопасность региона, поэтому региональный кабинет министров намерен продолжать государственную поддержку отрасли", - сказал чиновник.

Напомним, что завод перешел в собственность ООО "Агрофирма "Весна" в 2016 году. За 4 года инвестиции в производство превысили 4 млрд рублей.

Инвестпроект по модернизации производственных мощностей Сергачского сахарного завода рассчитан до 2025 года. В 2020 году этот проект признали приоритетным для развития региона.

Ранее сообщалось, что за 2020 год было произведено 66,6 тысяч тонн сахарного песка, что на 26,4 тысячи тонн или на 66% больше, чем в 2019-м.

Сергачский сахарный завод в 2020 году перешел на безотходное производство. На заводе установили современное оборудование для прессовки и упаковки в рулоны свекловичного жома – побочного продукта переработки сахарной свеклы.

Напомним, что на поддержку предприятий агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий Нижегородской области в 2021 году планируется направить 4,5 млрд рублей.

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Теги:
Завод Продовольствие
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