Заболеваемость ОРВИ среди нижегородцев ниже эпидпорога на 23%

Фото:
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области в настоящее время ниже эпидемиологического порога на 22,8%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
При этом в управлении добавляют, что есть превышение эпидпорога среди нижегородцев, старше 15 лет.
Сейчас в регионе циркулируют такие вирусные инфекции, как COVID-2019, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и парагрипп.
Вирусы гриппа до сих пор не регистрировались.
Напомним, что циркуляция вирусов гриппа этой зимой впервые в истории отсутствовала на территории Нижегородской области.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+