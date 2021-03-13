Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в голосовании за проекты "Вам решать" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил жителей региона принять участие в голосовании за проекты "Вам решать". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Голосование за инициативы жителей в рамках проекта "Вам решать" началось с 16 марта 2021 года. Как отметил глава региона, всего инициативными группами представлено 849 проектов в 8 категориях: "Наши дороги", "Наш двор", "Все лучшее – детям!", "Наша инфраструктура", "Наша память", "Спорт для всех!", "Общественные пространства" и "Наша инициатива".

"Мне хочется поблагодарить все инициативные группы, принявшие участие в работе. Ваше неравнодушие позволяет делать лучше и комфортнее наши города и села. Вы не жалеете сил и времени, чтобы реализовать проекты, полезные вашим землякам. Призываю всех голосовать за представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

До 15 апреля пользователи портала могут отдать свой голос за тот или иной объект, представленный в списке отдельно по каждой территории. Голосование в поддержку инициативного проекта проходит на сайте вамрешать.рф, также нижегородцы могут отдать свой голос через call-центр по телефону: 8-800-222-79-45.

Конкурсный отбор инициативных проектов будет осуществляться конкурсной комиссией на основании определенных критериев до 1 мая 2021 года.

На реализацию инициатив жителей, которые пройдут конкурсный отбор, в региональном бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.

Как сообщалось ранее, в 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне.