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Экономика

Почти 7 млрд рублей требуется нижегородским аграриям на весенние полевые работы

16 марта 2021 15:53  [120] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 7 млрд рублей требуется нижегородским аграриям на весенние полевые работы. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ Заксобрания Нижегородской области.

Согласно информации, 16 марта состоялось заседание комитета парламента по агропромышленному комплексу. Вниманию депутатов была представлена информация правительства области о подготовке к весенне-полевым работам в 2021 году.

Перед сельхозтоваропроизводителями региона ставятся задачи по производству 1 млн 316 тысяч тонн зерна, 403,8 тысяч тонн картофеля, 39,3 тысяч тонн овощей открытого грунта, 36,6 тысяч тонн масличных культур (без учета рапса и сои), 2,72 тысяч тонн льноволокна и пеньковолокна, 358 тысяч тонн сахарной свеклы.

Уже известно, что для выполнения поставленных задач до начала посевной кампании вспахана зябь, посеяны озимые культуры. Планируется также провести подкормку минеральными удобрениями, боронование вышедших из-под снега озимых культур и многолетних трав.

Структура посевных площадей под урожай 2021 года сформирована предварительно на уровне прошлого года – 1 089,7 тысяч га. В весенне-полевых работах текущего года будет задействовано более 12 тысяч специальной техники.

На проведение весенних полевых работ потребуется 6,9 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей - собственные средства сельхозтоваропроизводителей. Также планируется привлечь кредиты в сумме около 3 млрд рублей с субсидированием процентной ставки из бюджетов всех уровней.

Глава профильного комитета ЗС НО Игорь Тюрин, комментируя заседание, отметил, что поставленные перед аграриями планы будут выполнены или даже перевыполнены.

"Основания к этому – те шаги, которые предприняты правительством области, министерствами и депутатским корпусом. Мы полностью обеспечены всем необходимым для сева. У нас есть все основания для оптимизма", - заявил он.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тысяч тонн льноволокна произведено в Нижегородской области в 2020 году.

В 2020 году более чем на 20% вырос сбор зерна — до 1,6 млн тонн, собрано на 8% больше картофеля — 433,4 тысяч тонн и на 3% больше овощей открытого грунта — 40,2 тысяч тонн.

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Теги:
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