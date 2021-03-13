Нижегородцев приглашают к участию в проекте "Экологическая культура. Мир и согласие" Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в международном проекте "Экологическая культура. Мир и согласие". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект в десятый раз реализует неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. Цель мероприятия - выявление и поддержка разработок и идей, имеющих практическое применение в области формирования экологической культуры.

В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, оргкомитет получил более 500 заявок из 78 регионов РФ и стран ближнего зарубежья.

Для более точного отражения задач в области формирования экологической культуры, направленных на эффективную реализацию приоритетного нацпроекта "Экология" на региональном уровне в 2021 году список номинаций конкурса обновлен. Заявки на участие в проекте принимаются до 15 апреля 2021 года включительно в 6 номинациях: "Экообразование". "Экопросвещение", "Гражданские экоинициативы", "Рупор экологии: СМИ", "Устойчивый бизнес" и "Экотуризм". Дополнительная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте фонда: vernadsky.ru.

Подведение итогов проекта и церемония награждения победителей и призеров состоится 5 июня, в День эколога. Специальной почетной наградой также отметят регион, наиболее активно проявивший себя в конкурсе.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, включая р. Волгу, и сохранение уникальных водных систем, а также обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Срок реализации нацпроекта - с 2018 по 2024 год.