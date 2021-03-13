Свет и горячую воду отключили в четырех домах Приокского района Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Свет и горячую воду частично отключили в четырех домах Приокского района Нижнего Новгорода 17 марта 2021 года. Об этом сообщается на сайте городского ГО ЧС.

С 8:00 без света остались жители домов №6, 7 в мкрн. Щербинки-1 и дома №5а по ул. Ларина. Электроснабжение возобновится только к 20:00.

С 13:00 до 16:00 также в доме №8 по ул. Терешковой не будет горячей воды.

Это связано с проведением плановых работ на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что накануне свет, горячую воду и отопление частично отключали в 12 домах Нижнего Новгорода.