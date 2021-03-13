Прибор для измерения антител к коронавирусу дома разрабатывается в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Прибор для измерения антител к коронавирусу дома разрабатывается в России, сообщают "Известия".

Согласно информации, разработкой нового устройства занимаются ученые из центра НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" и межотраслевого инжинирингового центра "Композиты России" МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Отмечается, что по использованию прибор будет похож на глюкометр. Для того, чтобы выяснить, если ли антитела к SARS-CoV-2, нужно будет поместить на специальную пластину каплю крови. Спустя 2–3 минуты на экране должен отобразиться результат: есть ли антитела к болезни и каков их уровень.

Ученые предполагают, что система будет в состоянии "увидеть" и различить антитела IgM и IgG.

Напомним, что в Нижегородской области по состоянию на 17 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 102 933 человек.

При этом уже 96 176 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже вылечились от инфекции.