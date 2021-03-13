Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 17 марта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 352 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 17 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 348 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 16 марта составляет 0.97, сегодняшние данные пока не известны.

По данным на 17 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 102 933 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 097 (вчера - 4 144).

В настоящее время около 2,9 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,3 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 96 176 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже вылечились от инфекции. За последние сутки из больниц выписаны еще 402 человека, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 678.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 360 216 человек, в том числе за последние сутки протестировано 3 272 жителя. В среднем за неделю охват тестированием составил 149,9 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.