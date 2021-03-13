Амфитеатр и спортивная площадка появятся на берегу озера Тосканка в Ворсме Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство берега озера Тосканка планируется в Ворсме в 2021 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Ворсменское административно-территориальное управление администрации Павловского района Нижегородской области объявило электронный аукцион по поиску подрядчика для проведения соответствующих работ.

Согласно документации, подрядчику необходимо благоустроить главный причал, обустроить на берегу реки амфитеатр, круглую сцену, велопарковку, спортивную и детскую площадки. На детской площадке предполагается установка качелей с гнездом и канатом, песочного транспортера и игрового комплекса "Пустынный кораблик".

Предусматривается монтаж брусчатки, асфальтобетонного, цветного декоративного и резинового покрытия, а также организация песчаного покрытия в зонах спортивной и детской площадок. Будут разбиты цветники.

Кроме того, на берегу Тосканки смонтируют туалетный и душевой модули, установят лавки, урны и контейнер для раздельного сбора мусора. На территории будет вестись система видеонаблюдения.

Техническим заданием также утверждается художественное оформление существующих насосных станций.

Начальная (максимальная) цена контракта: 67,6 млн рублей. Источник финансирования - федеральный, областной и местный бюджеты.

Подрядчика выберут 26 марта, работы необходимо выполнить к 1 ноября 2021 года.

Напомним, на берегу озера Тосканка ежегодно проводится фестиваль "Русская Тоскания". В рамках фестиваля проводятся различные концерты, парад стилизованных лодок "Русская регата", исторические реконструкции, творческие мастерские, для гостей организуются водные прогулки, игры и хороводы. Местные мастера представляют свои работы на ярмарочных рядах.

СПРАВКА:

Акватория и берега озера Тосканка имеют название "Русская Тоскания". На центральном острове озера расположен Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. По легенде, у монастыря были связи с итальянским купечеством. Приезжавшие сюда итальянцы любовались монастырским ансамблем и живописными просторами, которые напоминали им итальянскую область Тоскана. Отсюда и родилось название территории, а затем и фестиваля.