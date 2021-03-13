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Общество

Виртуальное путешествие по Крымскому полуострову состоится в Нижнем Новгороде

17 марта 2021 18:33  [1] Общество

Библиотека им. В.М.Комарова 18 марта проведет мероприятие, посвященное заповедникам и дворцово-парковым комплексам Крыма. Об этом сообщили в Централизованной библиотечной системе Ленинского района Нижнего Новгорода.

Онлайн-мероприятие состоится в рамках фестиваля "Крымская весна".

Сотрудники библиотеки предлагают совершить виртуальное путешествие по заповедникам и дворцово-парковым комплексам Крымского полуострова, листая страницы журнала "Лазурь".

Страница библиотеки в соцсетях: https://vk.com/komarovabib
Хештеги мероприятия: #СодружествоДетскихБиблиотекНижнегоНовгорода #ДетскиеБиблиотекиНН #КрымскаяВесна #ДостопримечательностиКрыма #ПриродаКрыма #Туризм #Журнал #БиблиотекаКомарова

СПРАВКА:
Крым - уникальный историко-культурный заповедник. В многочисленных памятниках культуры отражены исторические события, культура и религия разных эпох и разных народов. Культурное достояние Крыма представлено многочисленными дворцово-парковыми комплексами, усадьбами, музеями и археологическими памятниками.

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Теги:
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