Виртуальное путешествие по Крымскому полуострову состоится в Нижнем Новгороде Общество

Библиотека им. В.М.Комарова 18 марта проведет мероприятие, посвященное заповедникам и дворцово-парковым комплексам Крыма. Об этом сообщили в Централизованной библиотечной системе Ленинского района Нижнего Новгорода.

Онлайн-мероприятие состоится в рамках фестиваля "Крымская весна".

Сотрудники библиотеки предлагают совершить виртуальное путешествие по заповедникам и дворцово-парковым комплексам Крымского полуострова, листая страницы журнала "Лазурь".

Страница библиотеки в соцсетях: https://vk.com/komarovabib

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СПРАВКА:

Крым - уникальный историко-культурный заповедник. В многочисленных памятниках культуры отражены исторические события, культура и религия разных эпох и разных народов. Культурное достояние Крыма представлено многочисленными дворцово-парковыми комплексами, усадьбами, музеями и археологическими памятниками.