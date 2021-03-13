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Общество

Госпредприятие "ДиРОН" построит фуникулер в Нижегородском Кремле к августу 2021 года

18 марта 2021 11:16  [2] Общество
Проект фуникулера

Проект фуникулера

Фото: правительство региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Госпредприятие "ДиРОН" построит фуникулер в Нижегородском Кремле к августу 2021 года. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, всего за право разработки проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству объекта: "Фуникулер на откосе Нижегородского Кремля" боролись две компании.

ООО "Группа компаний "Капиталстрой" запросила за свои услуги 325,8 млн рублей, в то время как ГП НО "ДиРОН" - 319,2 млн рублей. В этой связи решение было принято в пользу второй компании.

Напомним, что фуникулер будет двигаться со скоростью 2 м/с и преодолевать весь путь в одну сторону за 66,94 секунд.

Планируется, что он будет совершать 16 циклов (туда-обратно). Ориентировочная пропускная способность в одном направлении - 640 человек в час. Длина пути по склону составит 113 метров.

СПРАВКА:
Государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости, сокращенное наименование ГП НО "ДиРОН" создано на основании постановления губернатора региона от 06.07.1995.

Предприятие создано для осуществления деятельности в целях проведения строительно-монтажных работ, реставрации, реконструкции зданий, памятников истории, зданий, устаревших по своим эксплуатационным качествам, а также обеспечения надлежащего содержания и технического обслуживания объектов государственного нежилого фонда.

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Теги:
Благоустройство Кремль
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