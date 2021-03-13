Семь отделений нижегородских больниц закрыты на карантин по COVID-19 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Семь отделений нижегородских больниц закрыты на карантин по COVID-19. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Согласно информации, по данным на 18 марта на карантин закрыты: кардиологическое и пульмонологическое отделения в ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 12 Сормовского района г. Нижнего Новгорода", хирургическое отделение и отделение реанимации в Лысковской ЦРБ, отделение ПСО, кардиологическое и неврологическое отделения в ГБУЗ НО "Центральная городская больница г. Арзамаса".

Напомним, что по данным на 18 марта коронавирусная инфекция в регионе подтверждена у 103 282 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 014 (вчера - 4 097).