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Общество

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным на 18 марта COVID-19

18 марта 2021 11:39  [138] Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 349 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 18 марта. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 352 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 18 марта составляет 0.95 (вчера – 0.97).

По данным на 18 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 103 282 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 4 014 (вчера - 4 097).

В настоящее время около 2,8 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 2,3 тысячи человек лечится в больницах.

При этом уже 96 575 нижегородцев, у которых был COVID-19, уже вылечились от инфекции. За последние сутки из больниц выписаны еще 399 человек, а 15 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 2 693.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 365 964 человека, в том числе за последние сутки протестировано 5 748 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 158,1 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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