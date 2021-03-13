ОКН усадьбу Яхонтовой и дом Чардымова передают в собственность Нижегородской области Общество

Усадьба Яхонтовой Фото: С сайта media-inform.com

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два объекта культурного наследия - главный дом усадьбы Яхонтовой (ул. Новая, 22) и дом Чардымова (ул. Б.Печерская, 54А), принадлежащих муниципалитету, планируется передать в собственность Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям 18 марта 2021 года.

Депутаты комиссии поддержали передачу на региональный уровень пяти квартир в данных домах.

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, в указанных зданиях разные виды собственности. После того, как квартиры будут переданы в собственность Нижегородской области, правительство региона объединит помещения в здание, после чего будет проведена их реставрация. Это планируется сделать к 800-летию Нижнего Новгорода.

Напомним, флигель усадьбы Яхонтовой (ул. Новая, 22А) был отремонтирован в 2019 году в рамках проведения фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест - Нижний Новгород".

СПРАВКА:

Усадьба Яхонтовой - памятник градостроительства и архитектуры в историческом центре Нижнего Новгорода. Построена в 1862 - 1899 годах. В комплекс усадьбы входят три сохранившихся строения: главный дом, флигель и надворный флигель.

Усадьба является неотъемлемым элементом района улиц Студёной, Славянской, Короленко и Новой - уникального заповедного места, с сохранившейся городской деревянной застройкой второй половины XIX - начала ХХ веков. Представляет собой образец деревянной и каменно-деревянной архитектуры Нижнего Новгорода (источник).

Дом Павла Чардымова построен в 1911 году и является образцом деревянного модерна, но сегодняшний облик здания сильно изменен (источник).