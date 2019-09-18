Три дома отремонтировали волонтеры фестиваля "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде Общество

Три дома отремонтировали волонтеры "Том Сойер Фест" в Нижнем Новгороде. 21 сентября 2019 года прошло закрытие фестиваля.

С 1 июня по 21 сентября координаторы и волонтеры отремонтировали три самых старых дома квартала церкви Трех Святителей:

ул. Новая, 22а

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

ул. Новая, 20/13

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

ул. Короленко, 16

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

Все дома жилые, хозяева двух домов (ул. Новая, 22а и ул. Новая, 20/13 приняли активное участие в ремонте). На закрытии фестиваля волонтеры покрасили последний участок нового забора дома на ул. Новая, 20 и установили на дом по ул. Новая, 22а отреставрированный наличник - экспонат Петербургского международного экономического форума. В июне этого года наличник нижегородского дома стал символом сохранения объектов культурного наследия на форуме. Тина Канделаки и Константин Эрнст приняли участие в покраске наличника нижегородского вновь выявленного объекта культурного наследия (ул,Новая,22а).

К волонтерам на закрытии фестиваля присоединились заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов и начальник управления госохраны объектов культурного наследия Григорий Меламед.

"Люди, которые уже второй год делают фестиваль "Том Сойер Фест", заслуживают глубочайшего уважения. Правительство со своей стороны всячески поддерживает это движение, старается популяризировать, выводить на федеральный уровень. Конечно, слова благодарности не только организаторам, но и каждому участнику, к каждой организации, которая приняла участие в этом замечательном фестивале", - сказал Сергей Морозов.

Самый большой объем работ был выполнен на доме № 22а по ул. Новой. Координаторы и волонтеры очистили от старой краски, загрунтовали и покрасили фасад; также полностью восстановили пристрой дома (фундамент залили бетоном, пристрой выровняли и зашили новыми досками, заново построили крыльцо и лестницу), заменили утраченные деревянные резные элементы на козырьке, наличниках и пилястрах; установили новую деревянную колонну для крепления козырька и лестницы. Хозяева дома (семья Начинкиных) все лето принимали активное участие в ремонтных работах, в том числе за свой счет они заменили кровельное покрытие и поставили новые двери.

На доме № 20 по ул. Новой координаторы и волонтеры очистили от старой краски, загрунтовали и покрасили фасад; заменили утраченные деревянные резные элементы на наличниках и пилястрах. Хозяева дома (семья Комлевых) также принимали активное участие в ремонтных работах. За свой счет они закупили стройматериалы и установили вокруг дома деревянный забор, вписавшийся в историческую стилистику заповедного квартала.

На доме № 16 по ул.Короленко заново были покрашены фасады.

Один из партнеров фестиваля установил новые отливы на всех трех домах.

Затраты на ремонт трех домов составили 800 тысяч рублей.

За время фестиваля удалось полностью изменить облик зданий, но главное - доказать, что старинные дома можно приводить в порядок общими усилиями. "Том Сойер Фест" – это действия, которые меняют отношение людей к исторической среде, позволяют разглядеть в ней реальную ценность, дают горожанам возможность любить свой город не только на словах.

Координаторы фестиваля уверены, что летом 2020 года "Том Сойер Фест" снова соберет волонтеров и просто неравнодушных нижегородцев. Предварительный отбор домов для участия в фестивале уже начался.