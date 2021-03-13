Одна банковская карта – один билет. В Нижнем Новгороде новые правила оплаты проезда Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оплату проезда банковской картой на некоторых маршрутах Нижнего Новгорода теперь можно осуществить лишь один раз за поездку. Об этом сообщили в компании "Ситикард".

В компании пояснили, что новое правило вводится по требованию банка-эквайера (в данном случае эквайером выступает Сбербанк).

Дело в том, что сейчас отмечается повышенный уровень неоплаченных поездок по банковским картам с недостаточным количеством средств.

Деньги за проезд с банковской карты списываются не в момент транзакции, а гораздо позднее. Таким образом, подтверждение оплаты проезда может прийти на валидатор даже в том случае, если на карте нет средств. Повторная оплата проезда на одном терминале одной и той же картой возможна только после выполнения перевозчиком операции "закрытие рейса".

Новое правило затрагивает 14% автобусов частых перевозчиков и около 4% подвижного состава муниципального транспорта, где для оплаты двух и более билетов в течение одной поездки необходимо выбрать либо другие банковские карты или наличные деньги.

При продолжении поездки на другом транспорте уже использованную ранее банковскую карту можно снова применить для оплаты проезда.

В "Ситикард" добавили, что правило касается исключительно банковской карты. Транспортной картой с "Электронным кошельком" там, где нет бесплатной пересадки, можно оплатить несколько билетов.

Корреспонденту НИА "Нижний Новгород" не удалось связаться с "Ситикард" и узнать, на каких рейсах действуют новые правила. В компанию отправлен запрос.

Напомним, что подобное ограничение уже действовало в Нижнем Новгороде в конце декабря 2019 года. Но это длилось всего три дня.