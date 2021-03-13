пример воркаут-площадки
Воркаут-площадка и зона для выгула собак появятся в микрорайоне "Щербинки-1" Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.
Согласно информации, накануне глава администрации Приокского района Михаил Шатилов и местные жители обсудили на месте итоговый проект реконструкции бульвара.
В общественном пространстве планируется отремонтировать дорожки, очистить его от мусора, установить удобные скамейки и урны, провести дополнительное озеленение территории. Для занятия спортом будет оборудована воркаут-площадка с элементами: трамплин, слалом, бум, вышка большая, барьер малый и средний и барьер-покрышка.
Кроме этого, для собаководов появится огороженная площадка для выгула и дрессировки питомцев.
Как отметил Михаил Шатилов, работы н объекте начнутся с наступлением благоприятных погодных условий. Стоимость работ по итогам торгов составила около 15,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в городе будет благоустроено 34 общественных пространства. В Приокском районе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будут благоустроены четыре территории.
Напомним, что в целом в Нижегородской области на благоустройство направят почти 1,5 млрд рублей.
В этом году планируется благоустроить 114 дворовых территорий и 118 общественных пространств по программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) национального проекта "Жилье и городская среда".
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