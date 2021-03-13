Фестиваль веб-сериалов пройдет в Нижнем Новгороде в режиме офлайн

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Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в 2021 году в Нижнем Новгороде в режиме офлайн. Об этом сообщают организаторы фестиваля.
Мероприятие запланировано на 4-8 августа. "Это единственный в России смотр, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира", - рассказали организаторы. Смотр проходил в Нижнем Новгороде в 2018 и 2019 годах . В 2020 году фестиваль был отменен в связи с пандемией.
"Мы создаем площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости", - прокомментировал генеральный продюсер смотра Антон Калинкин.
Организаторы объявили прием заявок – претендовать на участие в основном конкурсе могут веб-сериалы, произведенные в 2019-2021 гг. на любом языке. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Прием заявок открыт до 30 мая. В отборе также принимают участие все проекты, которые были присланы в предыдущем году.
Напомним, что для проведения фестиваля в Нижнем Новгороде подписано соглашение о сотрудничестве между губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и организатором мероприятия Антоном Калинкиным. Соглашение подписано в 2019 году и предусматривает сотрудничество в течение пяти лет.
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