Фестиваль веб-сериалов пройдет в Нижнем Новгороде в режиме офлайн Культура и отдых

Фото: Организаторы

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в 2021 году в Нижнем Новгороде в режиме офлайн. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Мероприятие запланировано на 4-8 августа. "Это единственный в России смотр, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира", - рассказали организаторы. Смотр проходил в Нижнем Новгороде в 2018 и 2019 годах . В 2020 году фестиваль был отменен в связи с пандемией.

"Мы создаем площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости", - прокомментировал генеральный продюсер смотра Антон Калинкин.

Организаторы объявили прием заявок – претендовать на участие в основном конкурсе могут веб-сериалы, произведенные в 2019-2021 гг. на любом языке. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Прием заявок открыт до 30 мая. В отборе также принимают участие все проекты, которые были присланы в предыдущем году.

Напомним, что для проведения фестиваля в Нижнем Новгороде подписано соглашение о сотрудничестве между губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и организатором мероприятия Антоном Калинкиным. Соглашение подписано в 2019 году и предусматривает сотрудничество в течение пяти лет.