Новый туристический комплекс "Три стихии" появится на Гребном канале Нижнего Новгорода Бизнес

Новый туристический комплекс "Три стихии" планируется построить на Гребном канале Нижнего Новгорода.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в министерстве имущественных отношений Нижегородской области, 24 декабря 2020 года на Совете по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрили заявку ООО "Вектор" на участок под реализацию туристического комплекса на Гребном канале.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов сообщил, что решение о выдаче разрешения на использование земельного участка было выдано 2 марта 2021 года. На данный момент ООО "Вектор" старается в максимально сжатые сроки привести участок в порядок, чтобы успеть реализовать проект к юбилею Нижнего Новгорода. Вместе с тем, инвестор постоянно нам сообщает о том, что ему всячески препятствуют в реализации проекта представители яхт-клуба "Рыбачий", которые незаконно оградили территорию. У яхт-клуба прав на землю никаких нет, а вместе с тем он использует земельный участок для хранения инвентаря", – добавил глава минимущества.

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев в свою очередь подчеркнул, что для нас крайне важны инвестиционные проекты по развитию туризма в регионе. "Туристический комплекс "Три стихии" однозначно необходимо реализовать к юбилею Нижнего Новгорода, чтобы гости города и сами нижегородцы смогли воспользоваться новой туристической инфраструктурой. Таких уникальных проектов, где бы сочетались сразу три разные транспортные возможности (добраться можно по воде, воздуху и суше), в регионе крайне мало", – отметил он.

В министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области подчеркнула, что в целях подготовки к юбилею Нижнего Новгорода сейчас проводится анализ проектов, размещенных на Гребном канале. "Участки Гребного канала ранее предоставлялась под спортивные проекты и благоустройство, однако по факту использовались для стоянки частных дебаркадеров для ограниченного круга лиц. Один из дебаркадеров принадлежит яхт-клубу "Рыбачий". Собственник яхт-клуба не может претендовать на земельный участок, выданный в аренду министерством на законных основаниях ООО "Вектор", – заключил собеседник агентства, добавив, что ранее гендиректор яхт-клуба "Рыбачий" Алексей Печень предоставил СМИ недостоверные сведения.

Как сообщил ранее гендиректор яхт-клуба "Рыбачий" Алексей Печень, 17 марта сотрудники предприятия пресекли попытку рейдерского захвата территории яхт-клуба на Гребном канале в Нижнем Новгороде.