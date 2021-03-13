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Общество

Две новые лесопожарные станции появятся в Нижегородской области в 2021 году

19 марта 2021 10:46  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Две новые лесопожарные станции появятся в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, на эти цели выделено 56,8 млн рублей в рамках нацпроекта "Экология".

По словам губернатора Глеба Никитина, в регионе уже началась подготовка к предстоящему пожароопасному сезону. В частности, принято решение увеличить количество лесопожарных станций в регионе.

"Лесопожарную станцию третьего типа планируется организовать на территории Ковернинского района. Новая лесопожарная станция первого типа откроется в Воротынском районе", — сказал глава региона.

Напомним, что в пожароопасном сезоне 2020 года было зафиксировано 46 лесных пожаров (в 2019 году - 65 пожаров). Основной причиной возгораний по-прежнему остается человеческий фактор. Крупных лесных пожаров в регионе за последний год не было допущено.

Ранее также сообщалось, что министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира создано в Нижегородской области.

Глеб Никитин подписал указ об объединении двух структурных подразделений правительства - департамента лесного хозяйства и комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

СПРАВКА:
В настоящее время на территории региона функционируют 42 лесопожарные станции. В арсенале нижегородских лесхозов - 396 единиц лесопожарной техники и 2 975 единиц оборудования.

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Теги:
Лесное хозяйство Лесные пожары
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