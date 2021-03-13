ОМК выделит 300 млн рублей на благоустройство Нижегородской ярмарки Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

АО "ОМК" безвозмездно выделит 300 млн рублей на благоустройство Нижегородской ярмарки в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области по итогам рабочей поездки губернатора региона Глеба Никитина и министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова на производственные площадки в Кулебаки и Выксу 19 марта 2021 года.

Вместе с председателем совета директоров АО "ОМК" Анатолием Седых министр и губернатор осмотрели новый цех (ТСЭЦ-1) Выксунского металлургического завода (входит в состав "ОМК"), в ходе посещения которого и стало известно про выделение средств.

"Выксунский металлургический завод в очередной раз показал себя как лидер, патриот по отношению к своей истории и истории родного края. Когда-то Баташевы пользовались возможностями Нижегородской ярмарки для развития своего дела, а сегодня новое поколение промышленников преобразовывает там пространство. В ходе предварительной подготовки была проведена большая работа по наполнению территории смыслами, связанными с историей металлургии и промышленности в целом. Эти моменты напрямую будут отражены в благоустройстве. Мы очень благодарны за такое сотрудничество. Внебюджетные источники позволяют вывести на новый уровень подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода", - заявил Глеб Никитин.

Анатолий Седых подчеркнул, что Нижегородская ярмарка сыграла большую роль в развитии промышленности и торговли России.

"В течение столетия здесь была представлена продукция Выксунского металлургического завода, крупнейшего предприятия ОМК. Мы традиционно поддерживаем культурные и социальные проекты в Нижегородский области. И для нас большая честь стать частью масштабной реконструкции объектов исторического наследия к 800-летию Нижнего Новгорода", - сказал он.

Напомним, что концепция благоустройства Ярмарки разработана архитектурным бюро Megabudka под кураторством ИРГСНО. Территорию предлагается разделить на три функциональные зоны. Одна из них будет нести функцию преемственности поколений, еще две симметричные: шумная зеленая зона с различными активностями и тихая зеленая зона отдыха. Концепция включает в себя решения по озеленению, насыщению новыми малыми архитектурными формами, а также всесезонному использованию территории. На площади появятся горки, амфитеатр, детские площадки, большие качели, игровая зона с водой.

Работы на территории уже ведутся, в настоящее время заканчивается демонтаж старых покрытий. Подрядчиком выступает ООО "РусСтрой".

Полностью завершить работы планируется в июле 2021 года. Территория будет открываться частями по мере готовности.

СПРАВКА:

Выксунский металлургический завод (входит в состав Объединенной металлургической компании "ОМК") - один из ведущих отечественных производителей электросварных труб различного диаметра для добычи и транспортировки нефти и газа, строительства, жилищно-коммунальной сферы, а также крупнейший в Европе производитель цельнокатаных железнодорожных колес для пассажирских и грузовых вагонов, локомотивов и поездов метрополитена.