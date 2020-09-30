"Ярмарочную бабу", качели-балансиры и печь предлагается установить на Нижегородской ярмарке Общество

Концепция развития территории перед Нижегородской ярмаркой Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитектурное бюро "Megabudka" в формате видеопрезентации представило итоговую концепцию благоустройства территории Нижегородской ярмарки в рамках программы #Среда800.

Речь шла только об участках перед ярморочными павильонами. Также под благоустройство попадают площадь Ленина и участок на пересечении ул. Совнаркомовской и Мануфактурной.

Территорию предлагается разделить на три функциональные зоны. Одна из них будет нести функцию преемственности поколений, еще две симметричные: шумная зеленая зона с различными активностями и тихая зеленая зона отдыха.

В мощении центральной зоны (зона преемственности поколений) архитекторы планируют использовать принцип лоскутного одеяла. Каждый "лоскуток" (плита с нескользящей металлической пластиной) станет "следом" истории ярмарки. Также там предлагается установить информационные стенды. Зимой разработчики концепции считают возможным заливать там каток. От забора вокруг территории Ярмарки решено отказаться. От проезжей части на данном участке ее будут оделять два павильона с кафе, пунктами проката и туалетами.

(территория Ярмарки зимой, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

В шумной зеленой зоне проектом предусмотрено создание амфитеатра, сцены, сада вокруг исторического фонтана и установка 20-метровых качелей балансиров. Также там предлагается несколько детских зон. В том числе объект из труб для совместных игр – использовать его можно только вдвоем или компанией, и домик для игр в виде "Ярмарочной бабы".

("Ярмарочная баба", фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

(игровая зона из труб, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

В тихой зоне также будут детские площадки, в том числе игровая зона с водой, зеленая зона с газоном вокруг водоема, печь для приготовления различных блюд и стол с лавками. Рядом расположится всесезонная горка.

По всей территории планируется разместить островки с кустами и клумбами, бортики которых будут использоваться как скамейки, и островки с газоном, на котором также можно сидеть, а также установить разбрызгиватели воды, чтобы гостям не было жарко.

(тихая зеленая зона, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

По периметру архитекторы предлагают разместить многофункциональные навесы. В обычное время они будут защищать от жары, а в дни проведения ярмарок использоваться как торговые зоны. Под навесами будут установлены специальные лавки, которые можно использовать как прилавки, а козырьки, если их опустить, - как меловая доска.

Перед строящимся павильоном проектом предусмотрена выставочная площадь под навесом. В него будут встроены места для экспонирования, в том числе - сезонных ледяных или песочных фигур. Там же предлагается установить гигантское зеркало, которое будет составлять единую композицию с зеркальным павильоном.

(выставочная зона, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Напомним, что АНО "ЦЕНТР 800" уже объявило конкурс по поиску подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию и выполнит благоустройство территории Нижегородской ярмарки и участка на пересечении ул. Совнаркомовской и Мануфактурной. Начальная (максимальная) цена контракта – 299,99 млн рублей.

Напомним также, что на территории Нижегородской ярмарки планируется построить второй павильон. Здание возведут по концепции "Бюро Горшунова ГОРА". Объект будет примыкать к первому выставочному павильону, построенному на Ярмарке этой весной.

Здание планируется одноэтажным, прямоугольной формы с закруглением в местах примыкания к существующему павильону. Концепция предполагает создание динамичного фасада с поворачивающимися вертикальными элементами, которые бы создавали иллюзию движения фасада при изменении точки обзора зрителя.