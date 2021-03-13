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Общество

Вручение памятной медали новорожденным началось в Нижегородской области

20 марта 2021 17:00  [95] Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вручение памятной медали новорожденным "Родившемуся в Нижегородской области" началось в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручил первые медали 20 марта 2021 года. Торжественная церемония прошла в Нижегородском Доме бракосочетания.

Медали получили 800-ая и 801-ый новорожденные, зарегистрированные в органах ЗАГС Нижнего Новгорода в этом году. Ими стали Алиса и Владислав Кулагины.

Глеб Никитин поздравил их родителей Андрея и Ксению Кулагиных.

"В вашей семье - двойное счастье! Но и ответственность тоже двойная. Как отец, у которого сын и дочь тоже появились на свет с разницей в несколько минут, я вас очень хорошо понимаю. Рад, что именно ваши малыши Алиса и Владислав первыми получат памятные медали "Родившемуся в Нижегородской области". В советские годы на протяжении довольно долгого времени детишки, которые рождались в Горьком и других городах, получали именные памятные медали с названием родного города. Знаю, что во многих семьях они до сих пор бережно хранятся. И в органы ЗАГС, и ко мне лично неоднократно обращались жители региона с предложением учредить такие медали для новорожденных. У людей остались очень теплые воспоминания, связанные с такими символами", - сказал губернатор. 

"Мне бы хотелось, чтобы эти медали и для ваших детей, и для других рожденных в 2021 году нижегородцев стали не только ярким подарком к юбилею Нижнего, но и семейной реликвией. Сегодня, 20 марта, отмечается еще и Международный день счастья, поэтому желаю счастья всем молодым родителям!", - добавил он.

Кроме медалей, глава региона вручил молодым родителям мягкие игрушки-талисманы 800-летия Нижнего Новгорода – олененка НиНо и дятла Гор.

Отметим, что право на получение медалей "Родившемуся в Нижегородской области" имеют семьи с новорожденными детьми, регистрация рождения которых произведена органами ЗАГС Нижегородской области, при условии рождения с 1 января 2021 года. Вручение медалей планируется проводить во всех отделах ЗАГС Нижегородской области.

"Родители, у которых детки уже родились в этом году, могут получить медали в органах ЗАГС. Поэтому приглашаю всех, кто стал родителями, прийти и получить этот символ большого юбилея", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор также добавил, что медали изготовлены "Казаковским предприятием художественных изделий". Это подчеркивает связь новорожденных нижегородцев с народными художественными промыслами и историей региона, а также позволяет поддержать отрасль НХП.

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Теги:
Глеб Никитин Дети ЗАГС
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