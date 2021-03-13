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Общество

Новую методику диагностирования рака желудка тестируют в Нижнем Новгороде

20 марта 2021 18:11  [1] Общество

Фото: из соцсети Instagram, Николай Карякин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новую методику диагностирования рака желудка тестируют в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ). Об этом сообщил ректор учебного заведения Николай Карякин на своей странице в соцсети Instagram. 

Он рассказал, что сотрудники кафедр ПИМУ участвовали в научно-технической приемке разработки Лаборатории функционального имиджинга Университета Лобачевского.

С ее помощью можно диагностировать рак желудка по выдыхаемому воздуху.

"Метод хотя и схож с уреазным тестом, который диагностирует инфекцию Helicobacter pylori, но здесь технологии ушли далеко вперед – специальный сенсорный биочип вычисляет биомаркеры рака желудка в выдыхаемом воздухе даже в сверхмалых концентрациях одоранта. На мембране клеток биочипа находятся рецепторы, чувствительные к биомаркеру рака желудка", - пояснил Николай Карякин.

Забор проб выдыхаемого воздуха осуществляется с использованием одноразовых пятилитровых пакетов.

Ранее сообщалось, что ПИМУ получил статус федеральной инновационной площадки.

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Теги:
Здравоохранение Наука
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