Новую методику диагностирования рака желудка тестируют в Нижнем Новгороде

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Новую методику диагностирования рака желудка тестируют в Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ). Об этом сообщил ректор учебного заведения Николай Карякин на своей странице в соцсети Instagram.
Он рассказал, что сотрудники кафедр ПИМУ участвовали в научно-технической приемке разработки Лаборатории функционального имиджинга Университета Лобачевского.
С ее помощью можно диагностировать рак желудка по выдыхаемому воздуху.
"Метод хотя и схож с уреазным тестом, который диагностирует инфекцию Helicobacter pylori, но здесь технологии ушли далеко вперед – специальный сенсорный биочип вычисляет биомаркеры рака желудка в выдыхаемом воздухе даже в сверхмалых концентрациях одоранта. На мембране клеток биочипа находятся рецепторы, чувствительные к биомаркеру рака желудка", - пояснил Николай Карякин.
Забор проб выдыхаемого воздуха осуществляется с использованием одноразовых пятилитровых пакетов.
Ранее сообщалось, что ПИМУ получил статус федеральной инновационной площадки.
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