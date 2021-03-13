Молодые поэты издали сборник стихотворений, посвященный Нижнему Новгороду Культура и отдых

Фото: предоставлено Нижегородским советом молодых литераторов при союзе писателей России

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Молодые поэты издали сборник стихотворений, посвященный Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в Нижегородском совете молодых литераторов при союзе писателей России.

По информации совета, книга получила название "Поэтический Нижний".

Замминистра культуры региона Елена Лупина, комментируя сборник, отметила, что большинство авторов – постоянные участники Всероссийского слета молодых литераторов, который ежегодно проходит в Большом Болдине, но для некоторых - это первая публикация.

В книгу вошло 38 стихотворений почти 20 авторов. Среди авторов: Вячеслав Карташов, Владимир Безденежных и Денис Липатов. Иллюстрирует книгу акварель нижегородского художника Алексея Кондратьева.

Руководитель Нижегородского совета Дмитрия Терентьев отметил, что "сборник не претендует на антологию нижегородской литературы, а является закономерным итогом работы нашего совета за год".

"Стихи разные по уровню мастерства и содержанию, но все они объединены любовью к Нижнему Новгороду - это наш подарок к его 800-летию", - резюмировал он.