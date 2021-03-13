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Общество

Реставрацию ОКН "Казарма" в нижегородском Кремле проведут до 1 июля 2021 года

22 марта 2021 13:35  [81] Общество
корпус №10 Кремля

корпус №10 Кремля

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Реставрацию ОКН "Казарма" в нижегородском Кремле проведут до 1 июля 2021 года. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, объявлен конкурс на выполнение реставрационно-восстановительных работ на объекте культурного наследия "Казарма гарнизонного батальона" (Кремль, корпус 10).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,1 млн рублей.

Отмечается, что за эту сумму компания-подрядчик, победившая в аукционе, должна будет провести реставрацию фасада здания в срок до 1 июля текущего года.

Напомним, что центральную площадь Нижегородского кремля благоустроят за 236 млн рублей.

В частности, подрядчику необходимо провести демонтажные работы, устроить ливневую канализацию и систему автоматического полива, отремонтировать сети наружного освещения и архитектурной подсветки, заменить покрытие. Брусчатку, плиты и бордюры предполагается выполнить в граните. Отмечается, что цвет покрытия должен сочетаться с существующим благоустройством Кремля.

СПРАВКА:
Казарма гарнизонного батальона (с 1953 по 2009 год — штаб 22-й гвардейской армии) — памятник градостроительства и архитектуры регионального значения в Нижнем Новгороде. Здание построено в 1797—1806 годах, по проекту губернского архитектора Я. А. Ананьина в стиле русского классицизма.

Дом, выстроенный в период перепланировки города по первому регулярному плану, входит в архитектурный ансамбль Нижегородского кремля и фиксирует южную сторону плац-парадной площади.

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Теги:
Аукцион Кремль
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