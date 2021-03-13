Центральную площадь Нижегородского кремля благоустроят за 236 млн рублей

Фото:
Центральную площадь Нижегородского кремля благоустроят за 235,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Управление делами правительства Нижегородской области объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит комплексное благоустройство и озеленение между корпусами №1 (правительство региона) и №2 (Законодательное собрание Нижегородской области, Нижегородская филармония им. Ростроповича).
В частности, подрядчику необходимо провести демонтажные работы, устроить ливневую канализацию и систему автоматического полива, отремонтировать сети наружного освещения и архитектурной подсветки, заменить покрытие. Брусчатку, плиты и бордюры предполагается выполнить в граните. Отмечается, что цвет покрытия должен сочетаться с существующим благоустройством Кремля.
Кроме того, компания-победитель высадит на площади новые деревья, кустарники и многолетние растения, устроит газон. Техническим заданием предполагается размещение на площади скамеек и урн.
Источник финансирования - областной бюджет Нижегородской области на 2021 год.
Проведение аукциона запланировано на 25 марта. Работы необходимо будет выполнить до 31 июля текущего года.
Напомним, благоустройство Нижегородского кремля – проходит в рамках направления "Символы 800" инфраструктурной программы "Город 800", приуроченной к 800-летию Нижнего Новгорода. Планируется, что Кремль станет историческим и общественно-культурным пространством.
В настоящее время ведется ремонт башен и стен Кремля, в том числе "боевого хода". У Северной башни будет облагорожена смотровая площадка. Дмитриевскую, Никольскую, Ивановскую башни планируется музеефицировать. Будет возрожден фуникулер.
Ранее сообщалось, что объявлен электронный аукцион на ремонт площади мемориала "Вечный огонь" и прилегающих к ней территорий в нижегородском Кремле.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+