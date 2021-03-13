Центральную площадь Нижегородского кремля благоустроят за 236 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Центральную площадь Нижегородского кремля благоустроят за 235,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Управление делами правительства Нижегородской области объявило электронный аукцион по поиску подрядчика, который выполнит комплексное благоустройство и озеленение между корпусами №1 (правительство региона) и №2 (Законодательное собрание Нижегородской области, Нижегородская филармония им. Ростроповича).

В частности, подрядчику необходимо провести демонтажные работы, устроить ливневую канализацию и систему автоматического полива, отремонтировать сети наружного освещения и архитектурной подсветки, заменить покрытие. Брусчатку, плиты и бордюры предполагается выполнить в граните. Отмечается, что цвет покрытия должен сочетаться с существующим благоустройством Кремля.

Кроме того, компания-победитель высадит на площади новые деревья, кустарники и многолетние растения, устроит газон. Техническим заданием предполагается размещение на площади скамеек и урн.

Источник финансирования - областной бюджет Нижегородской области на 2021 год.

Проведение аукциона запланировано на 25 марта. Работы необходимо будет выполнить до 31 июля текущего года.

Напомним, благоустройство Нижегородского кремля – проходит в рамках направления "Символы 800" инфраструктурной программы "Город 800", приуроченной к 800-летию Нижнего Новгорода. Планируется, что Кремль станет историческим и общественно-культурным пространством.

В настоящее время ведется ремонт башен и стен Кремля, в том числе "боевого хода". У Северной башни будет облагорожена смотровая площадка. Дмитриевскую, Никольскую, Ивановскую башни планируется музеефицировать. Будет возрожден фуникулер.

Ранее сообщалось, что объявлен электронный аукцион на ремонт площади мемориала "Вечный огонь" и прилегающих к ней территорий в нижегородском Кремле.