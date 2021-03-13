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Общество

Движение большегрузов по дорогам Нижегородской области ограничат с 1 апреля

22 марта 2021 15:44  [28] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение большегрузов по дорогам Нижегородской области ограничат с 1 апреля. Об этом сообщили в ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области".

Согласно информации, традиционно с начала апреля на территории региона будет ограничено движение транспортных средств с нагрузкой на ось от 6 тонн и выше.

Отмечается, что действие ограничений будет распространяться до 30 апреля на 171 участок автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

В весенний период, когда почва переувлажнена из-за тающего снега, несущая способность и прочность дорог снижается. Введение ограничений на проезд большегрузов необходимо для того, чтобы минимизировать повреждение дорожного полотна.

Как отметил руководитель ведомства Леонид Самухин, такие же ограничения могут быть введены в период с 20 мая по 31 августа, если дневная температура воздуха будет превышать 32°.

Напомним, что более 30 комплексов фотовидеофиксации планируется установить на нижегородских трассах в 2021 году.

Места установки определены на основании информации регионального ГИБДД об очагах аварийности: это участки, где чаще всего происходят ДТП из-за превышения скоростного режима.

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Теги:
Дороги Транспорт
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